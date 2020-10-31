Около 50 мусульман напали на церковь в Вене

Канцлер Австрии заявил, что страна продолжит решительную борьбу против "политического ислама".

Почти 50 молодых людей турецкого происхождения ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в районе Вены Фаворитен, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В четверг вечером около 50 человек ворвались в церковь и устроили там дебош. Нападавшие выкрикивали "Аллах Акбар", пинали лавки и исповедальню, - сообщила газета Kurier со ссылкой на данные полиции.

Сообщается, что Заместитель настоятеля церкви вызвал полицию, но молодые люди скрылись до ее прибытия. Тем не менее, согласно сообщениям полиции, инцидент был записан на видео.

В земельном ведомстве по охране конституции полагают, что в нападении участвовала группа фанатичных турецких исламистов, которая уже несколько месяцев привлекала особое внимание в округе. Правоохранителям удалось установить личности 10 молодых людей, они были замешаны в различных случаях нарушения общественного порядка.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер осудил инцидент.

Мы будем защищать христианское сообщество всеми нашими силами. Я незамедлительно дал указание генеральному комиссару по общественной безопасности уведомить все полицейские участки о текущих событиях и усилить контроль над общественным пространством, особенно в районе Фаворитен, — заявил министр, слова которого цитирует газета.

Позже канцлер Австрии Себастьян Курц также высказался по поводу происшествия. "Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политического ислама и не проявлять здесь ложной терпимости", — написал Курц в Twitter.

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