За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы почти 500 случаев COVID-19
Всего в стране подтверждено 111 953 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 461 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 111 953 случаев, из них:
в городе Алматы - 14732(+21),
в городе Нур-Султан - 14568(+31),
в Атырауской области - 11294(+12),
в Карагандинской области - 10558(+16),
в ВКО - 9798 (+233),
в ЗКО - 7013(+13),
в городе Шымкент - 5238(+6),
в Алматинской области - 5145(+14),
в СКО - 4438(+21),
в Павлодарской области - 4244(+25),
в Жамбылской области - 4185(+2),
в Акмолинской области - 3723(+39),
в Костанайской области - 3628(+12),
в Туркестанской области - 3418(+4),
в Мангистауской области - 3398(+6),
в Актюбинской области - 3311(+6),
в Кызылординской области - 3262(+0).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!