За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы почти 500 случаев COVID-19

Всего в стране подтверждено 111 953 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 461 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 111 953 случаев, из них:

в городе Алматы - 14732(+21),

в городе Нур-Султан - 14568(+31),

в Атырауской области - 11294(+12),

в Карагандинской области - 10558(+16),

в ВКО - 9798 (+233),

в ЗКО - 7013(+13),

в городе Шымкент - 5238(+6),

в Алматинской области - 5145(+14),

в СКО - 4438(+21),

в Павлодарской области - 4244(+25),

в Жамбылской области - 4185(+2),

в Акмолинской области - 3723(+39),

в Костанайской области - 3628(+12),

в Туркестанской области - 3418(+4),

в Мангистауской области - 3398(+6),

в Актюбинской области - 3311(+6),

в Кызылординской области - 3262(+0).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!