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Число пострадавших превысило 800: На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6

В результате землетрясения в Измире погиб 21 человек.

Фото : 24kz31 октября 2020, 08:39

На западе Турции в пятницу произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает zakon.kz со ссылкой на Anadolu.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14.51 по местному времени, находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир.

Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции.

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции возросло до 804, погиб 21 человек, сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).


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