Число пострадавших превысило 800: На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6
В результате землетрясения в Измире погиб 21 человек.
На западе Турции в пятницу произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает zakon.kz со ссылкой на Anadolu.
В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14.51 по местному времени, находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир.
Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции.
Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции возросло до 804, погиб 21 человек, сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).
Число пострадавших превысило 800: На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 https://t.co/cMGC6jtaK5— zakon.kz (@zakon_kz) October 31, 2020
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!