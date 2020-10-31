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Названо число умерших от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 

Скончалось шесть человек.

Фото : pixabay.com31 октября 2020, 10:06

В Казахстане за сутки скончались четыре человека от коронавируса и два человека от пневмонии, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 795 человека, среди которых 306 детей. В стационарах находится –2 337 пациент, на амбулаторном уровне – 1 458.

128 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 – крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.


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