500 посетителей ночного клуба в Нур-Султане заперлись от полицейских 

Они надеялись остаться незамеченными.

В Нур-Султане полицейские выявили ночный клуб, где находилось около 500 посетителей, сообщает zakon.kz.

В ходе проведения проверочных мероприятий по выявлению нарушений карантинного режима мобильной группой в 23.37 часов выявлен ночной клуб "БХБ". В момент визита полицейских в заведении находились около 500 посетителей. При этом клиенты и персонал закрылись внутри, надеясь остаться незамеченными. В клубе, где одновременно развлекались и веселились полтысячи молодых людей никто и не вспоминал о масках и социальной дистанции, - сообщили в ДП города.

Другое нарушение было выявлено в 22.10 часов при проверке ночного клуба "ZIMA" по Коргалжинскому шоссе. В этом заведении находились 80 посетителей.

Также при проверке ресторана "ZOLOTO", клуба "ICON" и ресторана "Korean housе" выявлены факты нарушения карантина.

Все эти элитные заведения явно нарушали Постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан по организации работы объектов общественного питания, а также санитарно-профилактические мероприятия с установленным графиком работы в будние и выходные дни с 9:00 до 22:00 часов, - сообщили в полиции.

Собранный материал в отношении владельцев заведения направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения.

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