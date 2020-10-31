Кыргызстанца, находившегося в межгосударственном розыске, задержали в Нур-Султане

В настоящее время задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДП г.Нур-Султана.

Гражданина Кыргызстана, находившегося в межгосударственном розыске, задержали в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

В ходе проведения профилактического мероприятия "Правопорядок" полицейскими задержан 29-летний гражданин Кыргызстана. Установлено, что мужчина без определенного места жительства. С его слов, в столицу приехал на заработки в 2019 году.

При проверке выяснилось, что иностранец находится в межгосударственном розыске по части 1 статьи 266 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. С ноября 2019 года мужчина скрывается от ареста за совершение хулиганства.

В настоящее время задержанный водворен в Изолятор временного содержания ДП г.Нур-Султана.

Всего с начала года в Приемник распределитель ДП г.Нур-Султана водворено около ста человек, из них 12 человек при проверке оказались в розыске.

С целью усиления борьбы с преступностью, предупреждения правонарушений и обеспечения общественной безопасности, на улицах, в общественных местах, а также соблюдения гражданами требований миграционного законодательства в период с 26 октября по 1 ноября 2020 года на территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

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