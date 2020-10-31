Как будут курсировать поезда в ВКО

При отсутствии справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 пассажиры не будут допущены к посадке в вагон.

Как будут курсировать поезда в Восточно-Казахстанскую область, рассказали в АО "Пассажирские перевозки", передает zakon.kz.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии РК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК и письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в целях предотвращения распространения коронавируса "COVID-19" по Восточно-Казахстанской области:

С 00-00ч 2 ноября временно запрещена посадка/высадка пассажиров для пассажирского поезда № 31/32 "Павлодар-Алматы-2" на станциях Дегелен, Семей, Жана-Семей, Шар, Жангиз-Тобе, Жарма, Ушбийк, Аягоз, Актогай и соответственно запрещена продажа проездных документов на указанные станции данного маршрута.

Со 2 ноября временно сокращается периодичность курсирования пассажирского поезда № 351/352 "Алматы-2 - Оскемен-1" на через день (вместо ежедневного).

Поезд будет курсировать отправлением из Алматы-2 по четным числам, прибытием в Оскемен-1 по нечетным числам, отправлением из Оскемен-1 по четным числам, прибытием в Алматы-2 по нечетным числам.

Временно сокращается периодичность курсирования скорого поезда № 68/67 "Нур-Султан Нурлы жол - Оскемен-1" на один раз в неделю (вместо ежедневного).

Поезд будет курсировать отправлением из Нур-Султан Нурлы жол 2, 10, 16, 24, 30 ноября, 8 декабря 2020г., прибытием/отправлением со ст. Оскемен-1 03, 11,17, 25 ноября, 1 и 9 декабря 2020г., прибытием в Нур-Султан Нурлы жол 4,12,18,26 ноября, 2, 10 декабря 2020г.

Для выезда пассажиров железнодорожным транспортом со всех станций Восточно-Казахстанской области обязательное наличие справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток. При отсутствии справки о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отменные поезда и стоянки, а также недопущенные к посадке в вагон, могут произвести возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

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