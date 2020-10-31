Появилось видео ликвидации нарколаборатории в Нур-Султане 

По данному факту задержан 23-летний житель столицы.

На территории столицы ликвидирована нарколаборатория, сообщает zakon.kz.

В рамках ОПМ "Қарасора", при проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими столичного Департамента изъяты галлюциногенные грибы, содержащие в себе наркотическое средство "псилоцин", общим весом более 900 грамм.

Данный вес в 18 раз превышает особо крупный размер, установленный законодательством для данного вещества, а изъятую партию наркотикосодержащих грибов можно было разделить на 5 тысяч разовых доз, - сообщили в полиции.

По данному факту задержан 23-летний житель столицы.

При обыске его дома обнаружены: грибница, споры грибов, а также специальные минеральные удобрения.

Кроме того, полицейскими были изъяты световые лампы, термометры, электронные весы, пластиковые контейнеры, предназначенные для выращивания спор галюцинагенных грибов, в которых находилась уже готовая, для употребления и реализации наркопродукция.

Молодой человек занимался культивированием грибов для собственного употребления, а также для сбыта среди молодежи.

Как показала экспертиза медицинского освидетельствования, при задержании, хозяин "плантации" находился под наркотическим опьянением.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 296 ч.4 УК РК "Незаконные изготовление, хранение, наркотических средств и психотропных веществ, в особо крупном размере", статье 300 ч. 2 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных растений, содержащих наркотические вещества", что влечет наказание сроком до 8 лишения свободы.

Задержанный водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана, ведется следствие.

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