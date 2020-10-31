Сагинтаев ознакомился с проектами по организации досуга для детей

Аким подчеркнул, что организация здорового и полезного досуга детей – один из безусловных приоритетов работы акимата.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда Наурызбайского района посетил ряд культурных и спортивных объектов, построенных для детей, сообщает zakon.kz.

В своем аккаунте в Instagram Б. Сагинтаев подчеркнул, что организация здорового и полезного досуга детей – один из безусловных приоритетов работы акимата.

Во время рабочего объезда Наурызбайского района посетил центры развития искусств Social Music Center и Jas Tolqyn, открытые при поддержке меценатов. Здесь бесплатно обучают детей игре на музыкальных инструментах, вокалу и рукоделию. Для занятий спортом организована секция Alty Alash fight club, — написал аким Алматы Б. Сагинтаев.

Он также рассказал, что для активной молодежи по проекту "Бюджет участия" в районе построен комплекс на открытом воздухе, включающий баскетбольную площадку, роллердром, воркаут-зону. Дети младшего возраста резвятся на игровых площадках новых скверов, разбитых в рамках "ДКЗ".

Мы стараемся обеспечить шаговую доступность к спортивным и культурно-досуговым центрам для наших маленьких горожан, проживающих в районах Нового Алматы, — отметил аким города.

По его данным, в следующем году в Наурызбайском и Алатауском районах начнется строительство Дворцов школьников. В этом году начнется строительство трех ФОКов в Жетысуском, по одному в Алатауском, Медеуском и Турксибском районах. В Алатауском районе строится теннисный центр на 14 кортов. В целом во всех районах открыты десятки новых спортивно-досуговых мест. И в следующем году в соответствии с запросами горожан продолжится эта работа.

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