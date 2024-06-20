В Карагандинской области разнообразили летний досуг детей

В Карагандинской области в этом году летним отдыхом охватят около 160 тысяч школьников, для разнообразия досуга детей открыли юрточный и IT лагеря, сообщает Zakon.kz.

По информации управления образования, в регионе действуют восемь загородных лагерей, 875 пришкольных лагерей и площадок. Во всех специализированных школах и лицеях организовали языковые курсы и профильные лагеря.

Первый ІТ-лагерь для школьников работает в Темиртау, на базе местного высшего политехнического колледжа. Поддержку оказал акимат города. Набрали две группы: 100 детей. Сезон в лагере длится десять дней. За это время пройдёт полное погружение в информационные технологии.

Фото: gov.kz

Воспитатели в лагере – педагоги колледжа. Они научат школьников 3Д-моделированию, робототехнике, созданию игр, веб-сайтов.

По мнению организаторов, проект играет свою роль и в плане профориентации.

"Я интересуюсь компьютерными играми, пытался самостоятельно изучить основы программирования. Хочу в лагере научиться чему-то новому, весело и с пользой провести время, найти новых друзей. Такие лагеря нужны, чтобы школьники могли определиться со своей будущей профессией", – считает 14-летний Александр Калинкин, учащийся школы № 27 Темиртау.

Фото: gov.kz

В перерывах между занятиями устраивают спортивные разминки. Увлекательную программу также дополняют мастер-классы, психологические тренинги, экскурсии по городу. Сезон планируют завершить совместной поездкой в жемчужину Сарыарки – Каркаралинск.

Юрточный лагерь "Жас турист" открылся в селе Шабанбай би Актогайского района. В планах перепрофилировать один из лагерей в Каркаралинском районе, чтобы одаренные в науке дети могли там совершенствовать знания и умения.

Фото: gov.kz

Карагандинский Дворец школьников № 2 третий год реализует проект "Лето". Во время каникул секции и кружки продолжают посещать воспитанники, а также дети из пришкольных лагерей. Каждый найдет занятие по душе: шахматы и шашки, рукоделие, творческие студии и др. Работают кабинеты коррекционной гимнастики, микроэлектроники. Это все бесплатно.

Около 850 сельских школьников получили путевки в загородные лагеря по социальному проекту общественного фонда "Қазақстан халқына".

Дети, имеющие достижения в учебе и общественной жизни, отдохнут в алматинских лагерях "Таужанашар" и "Baqsy", а также в карагандинском "Салюте".