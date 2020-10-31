В Атырау разработана "Дорожная карта" для комплексного решения экологических проблем

Планируется снизить выбросы в атмосферу с 300 тыс. тонн до 264,3 тыс. тонн.

"Дорожная карта" улучшит экологическую ситуацию в Атырауской области и улучшит качество воздуха в городе. "Об этом было объявлено на очередном заседании Атырауского областного маслихата с участием главы области Махамбета Досмухамбетова", сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

По словам заместителя руководителя департамента экологии по Атырауской области Сырыма Тилегенова, согласно "Дорожной карте" планируется снизить выбросы в атмосферу с 300 тыс. тонн до 264,3 тыс. тонн.

Разрабатывается программа изучения гидрологического режима и экологической реабилитации бассейна реки Урал. "Ведутся работы по увеличению лесных ресурсов за счет озеленения, благоустройства населенных пунктов, создания "зеленого пояса" в Атырауской области, - сообщил заместитель руководителя департамента экологии Сырым Тилегенов.

В создании проекта "зеленого пояса" в первую очередь будут привлечены крупнейшие компании нефтегазовой отрасли.

Также рассматривается вопрос о создании государственного природного парка "Желтау", государственного природного заповедника Тасшагыл (Арал-Байтик), разрабатывается научно-техническая база для создания государственного природного заповедника Балбулак. Создание заповедников позволит сохранить экологическое равновесие в регионе, - сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Кадыржан Арыстан.

Принявший участие в заседании маслихата аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отметил динамику выбросов и сокращение количества отходов от различных производств.

Конечно, проблема есть. На левом берегу Урала будет введена в эксплуатацию очистная установка, в результате чего будет нормализован слив испарительной площадки "Тухлой балки" аналогичную установку планируется построить и на правом берегу Урала. Также на правой и левобережной части города, и в шести районах области, будут построены комплексы по сортировке твердых бытовых отходов. Эти меры помогут улучшить экологию региона, - сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

Напомним, департаментом экологии по Атырауской области за девять месяцев текущего года было проведено 46 проверок. В ходе проверок было выявлено 130 фактов нарушения экологического законодательства страны.

По выявленным фактам возбуждено 54 административных дела. В результате наложен штраф в размере 88 миллионов 422 тысяч 239 тенге. Среди оштрафованных компаний - АО "Эмбамунайгаз", АО "Международный аэропорт Атырау", АО "Атырау Су Арнасы", - сообщил заместитель руководителя департамента экологии по Атырауской области Сырым Тилегенов.

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