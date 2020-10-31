Умер британский актер Шон Коннери

Актеру было 90 лет.

Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность по роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

За свою профессиональную карьеру артист снялся в более чем 70 картинах, в том числе в семи кинолентах про агента 007.

Он родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге (Шотландия, Великобритания).

Коннери дебютировал на большом экране в 1958 году, сыграв одну из главных ролей в мелодраме "В другое время, в другом месте". Однако известность пришла к нему, когда на экраны вышла картина "Доктор Но" (1962), положившая начало серии фильмов о британском секретном агенте 007 - Джеймсе Бонде.

Впоследствии он сыграл еще в нескольких фильмах "бондианы": "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965), "Живешь только дважды" (1967), "Бриллианты навсегда" (1971), а также в ремейке "Шаровой молнии" - ленте "Никогда не говори "никогда" (1983).

Получив роль в своем последнем фильме об агенте 007, когда ему было уже 53 года, Коннери много плавал, играл в теннис, а его тренером по единоборствам стал Стивен Сигал.

Согласно зрительским опросам, проводившихся в разных странах, Коннери неоднократно признавался лучшим Бондом.

Другие его значимые роли - путешественник Руаль Амундсен в совместном советско-итальянском фильме "Красная палатка" (1969); наставник главного героя в фэнтези "Горец" (1986) и "Горец-2" (1991); францисканский монах в экранизации романа Умберто Эко "Имя Розы" (1986); полицейский в криминальной драме "Неприкасаемые (1987). В 1988 году за эту роль он получил премию "Оскар" как лучший актер второго плана.

Также заметными образами, созданными им, стали отец Индианы Джонса в приключенческой ленте "Индиана Джонс - последний крестовый поход" (1989), издатель Барли Блэр в шпионской драме "Русский дом" (1990), бывший агент британских спецслужб в боевике "Скала" (1996).

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