Причиной закрытия границы указана борьба с эпидемией коронавируса. Тем не менее запрет не будет распространяться на ряд исключений.

Беларусь с 1 ноября запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства для предотвращения распространения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

В то же время запрет не касается прибытия в Беларусь воздушным транспортом через Национальный аэропорт Минск.

Кроме того, запрет не будет распространяться на такие категории:

иностранцы с дипломатическим или служебным паспортом;

главы или члены официальных делегаций;

иностранцы, которые оказывают международную помощь Беларуси;

водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также члены экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;

иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;

иностранцы, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;

россияне, следующие транзитом через Беларусь в Россию;

иностранцы, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;

иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;

иностранцы, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.

При этом граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

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