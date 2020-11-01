Путин внес в думу закон о пожизненном сенаторстве для экс-президента

Также, согласно поправкам, президент сможет назначать 30 сенаторов, семь из которых смогут получить пожизненный статус.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок к закону о формировании Совета Федерации, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он размещен в правовой базе нижней палаты. Предложенные изменения были предусмотрены поправками в Конституцию, принятыми по итогам голосования в июле.

Также президент внес в Госдуму законопроект об изменениях в законе "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы», сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Согласно одной из поправок, президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением их срока либо досрочно ушедший в отставку, становится сенатором пожизненно.

Если полномочия президента были прекращены до принятия закона, он может подать заявление на вхождение в состав Совета Федерации в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу, следует из документа.

Также, согласно предложенным изменениям, в состав Совета Федерации помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти российского субъекта и экс-президентов смогут войти "не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно".

Кроме того, внесенные президентом поправки предусматривают расширение требований к сенаторам. В частности, сенаторами не смогут назначаться лица, у которых есть судимость по ряду преступлений средней тяжести. Сейчас статус сенатора нельзя получить, если кандидат совершил тяжкое или особо тяжкое преступление.

Внести изменения в Конституцию президент Владимир Путин предложил в январе текущего года. Предложенные изменения включали, в частности, обнуление президентских сроков предыдущих глав государства и введение запрета занимать пост президента более двух сроков. Кроме того, поправки предусматривают закрепление в Конституции статуса Госсовета, изменяют порядок назначения министров и руководителей силовых ведомств, а также расширяют полномочия Конституционного суда.

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