Знаменитая пивная в Берлине внесла Меркель в "черный список"

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении нового карантинного режима.

Немецкий пивной ресторан Ständige Vertretung внес в черный список канцлера ФРГ Ангелу Меркель и ряд других политиков из-за введения коронавирусных ограничений, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом сообщил исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер в социальной сети Facebook. Бизнесмены оказались недовольны введением очередного локдауна. По словам предпринимателей, правительство страны за все время пандемии не смогло подготовить страну ко второй волне COVID-19, которая была ожидаема.

Инфицирование в гастрономических заведениях, согласно данным института Роберта Коха, составляет менее 3%. Тем не менее нам сейчас объявили о национальном запрете на профессию, — считают представители ресторанного бизнеса.

Действия властей ФРГ они называют акционизмом и обращают внимание, что гастрономия с 2,5 млн рабочих мест является важной частью экономики.

Таким образом в запретный список Ständige Vertretung попали: министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении нового карантинного режима в стране с 2 ноября минимум на месяц из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

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