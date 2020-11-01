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Ученый рассказал, что очки в пять раз снижают риск заражения коронавирусом

Отмечается, что среди заразившихся COVID-19 в Китае только 10% пациентов носили очки.

Фото : freepik1 ноября 2020, 09:02

Исследования ученых из КНР показали, что люди, которые носят очки, значительно реже заражаются коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Об этом на площадке форума OpenBio рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже, - цитирует ученого "Российская газета".

Профессор добавил, что в Китае ситуация стала очевидной благодаря тому, что более 80% людей с нарушениями зрения предпочитают очки контактным линзам.

Пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки, - сообщил Нетесов.

Также эксперт рассказал, что исследования китайских специалистов показали: вирус живет на коже до 12 часов. Поэтому мытье рук - очень важная мера профилактики, а вот прикосновения руками к лицу повышает шансы занести вирус в организм.


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