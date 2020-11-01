Ученый рассказал, что очки в пять раз снижают риск заражения коронавирусом

Отмечается, что среди заразившихся COVID-19 в Китае только 10% пациентов носили очки.

Исследования ученых из КНР показали, что люди, которые носят очки, значительно реже заражаются коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Об этом на площадке форума OpenBio рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже, - цитирует ученого "Российская газета".

Профессор добавил, что в Китае ситуация стала очевидной благодаря тому, что более 80% людей с нарушениями зрения предпочитают очки контактным линзам.

Пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки, - сообщил Нетесов.

Также эксперт рассказал, что исследования китайских специалистов показали: вирус живет на коже до 12 часов. Поэтому мытье рук - очень важная мера профилактики, а вот прикосновения руками к лицу повышает шансы занести вирус в организм.

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