Заболевший COVID-19 сотрудник может заразить 60-90% коллег в закрытом помещении - эксперт

В офисах необходимо обеспечить дистанцию между работниками, наличие масок и обязательную вентиляцию помещения.

Закрытые непроветриваемые помещения и скученность людей - среди главных рисков инфицирования коронавирусом, один заболевший способен в таких условиях заразить до 90% находившихся рядом с ним, сообщает zakon.kz.

Об этом ТАСС в субботу рассказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Сейчас однозначно доказано, что коронавирусная инфекция не передается мимолетными контактами на улице, или когда люди проходят друг мимо друга в магазинах, - подчеркнул Евгений Тимаков. - Коронавирус передается при контактах в закрытых помещениях, в группах людей. Это дни рождения, какие-то мероприятия общие, те же самые дискотеки, это офисы, где большая плотность сотрудников.

Врач заметил, что по мере изучения коронавируса становится очевидно, что для того, чтобы заразиться, необходимо подойти к человеку ближе чем на полтора метра и быть без маски. Все места скопления людей, в том числе офисные помещения, несут риски заражения, сказал Тимаков. Он пояснил, что провел собственное исследование, основываясь на личной практике при обследовании пациентов и анализе работы офисных сотрудников.

Могу сказать точно, что даже в одном офисе, где много народу работает, <...> в одной компании, к примеру, выявляется заболевший коронавирусной инфекцией, который находился в комнате. В этой комнате, где он был, если там нет вентиляции, закрытая комната, заболеют от 60% до 90% сотрудников, - заметил он.

Другие сотрудники в этой же компании, которые контактировали с этими же людьми - в коридорах, столовых - могут не заболеть коронавирусной инфекцией, или же заболеет гораздо меньшее число - буквально 5-10%, рассказал он.

По словам эксперта, для исключения таких ситуаций нужно проводить предварительное тестирование на коронавирус - ПЦР. "Именно не кровь, а ПЦР, потому что предварительное тестирование уменьшает риск заразиться", - сказал он. Второй способ - уменьшение количества сотрудников, которые могут одновременно находиться в помещении.

Профилактика

Отвечая на вопрос, что делать, если работодатель все-таки не может отправить сотрудников на удаленную работу, Тимаков заметил, что следует обеспечить сменный режим, не допускать одновременного нахождения большого количества сотрудников на близком расстоянии друг от друга. По его словам, необходимо обеспечить дистанцию между работниками минимум в полтора метра, наличие масок и обязательную вентиляцию помещения.

Врач иакже заметил, что те, кто работает в офисе, также должны помнить о необходимости стерилизации всех поверхностей, оргтехники, масочном режиме и обязательном проветривании помещений.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!