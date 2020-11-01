Казахстанцы не смогут выехать из ВКО без ПЦР справок

В случае выявления пассажиров без справок ПЦР анализа, то в отношении перевозчиков будут приняты административные меры.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал, что грозит перевозчикам на воздушном и железнодорожном транспорте в случае провоза пассажиров без справок ПЦР из ВКО в другие регионы Казахстана на внутренних сообщениях, сообщает zakon.kz.

Со 2 ноября текущего года пассажиры из ВКО, направляющие в другие регионы Казахстана на воздушном или железнодорожном транспорте должны иметь справку ПЦР анализа с отрицательным результатам на COVID-19.

Срок действия справки ПЦР анализа не более 3 суток с момента получения результатов.

Это требование не распространяется на детей в возрасте до 5 лет.

Посадка пассажиров на борт самолета или в вагон из пункта отбытия – ВКО в другие области будет осуществляется при наличии справки ПЦР анализа с отрицательным результатом.

При прилете воздушного судна из ВКО (Усть-Каменогорск Семей) в аэропорт прибытия других регионов Казахстана будет проводиться проверка справок ПЦР анализа.

Аналогично проверка будет проводится на железнодорожном сообщении.

В случае выявления пассажиров без справок ПЦР анализа, то в отношении перевозчиков будут приняты административные меры - штраф в размере 1600 МРП.

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