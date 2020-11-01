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Близ Алматы зарегистрировано землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в 297 км на юг от Алматы.

Фото : zakon.kz.1 ноября 2020, 13:08

Ночью 1 ноября близ Алматы было зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

1 ноября 2020г. в 3:28 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 297 км на юг от Алматы на территории Китая, - говорится в сообщении сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Энергетический класс землетрясения 10.9.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 40.61° с.ш. 77.75° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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