Близ Алматы зарегистрировано землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в 297 км на юг от Алматы.

Фото : zakon.kz.

Ночью 1 ноября близ Алматы было зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz. 1 ноября 2020г. в 3:28 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 297 км на юг от Алматы на территории Китая, - говорится в сообщении сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК". Энергетический класс землетрясения 10.9.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 40.61° с.ш. 77.75° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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