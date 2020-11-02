Глава ВОЗ ушел на карантин

Последнюю неделю ВОЗ фиксирует рекордные суточные приросты случаев коронавируса в мире.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус изолировался после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом он заявил 2 ноября на своей странице в Twitter.

Было установлено, что я контактировал с человеком, который получил положительный результат теста на COVID-19. Я здоров, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на карантине в соответствии с протоколами ВОЗ и продолжу работать из дома, — написал глава организации.

Он подчеркнул важность соблюдения рекомендаций специалистов по охране здоровья, чтобы «разорвать цепочку передачи COVID-19, подавить вирус и спасти систему здравоохранения».

Последнюю неделю ВОЗ фиксирует рекордные суточные приросты случаев коронавируса в мире. Так, 31 октября за сутки было выявлено 535 928 заболевших, из них больше половины (279 394) приходятся на Европу.

30 октября Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что у переболевших COVID-19 людей остаются в перспективе такие последствия, как утомляемость, кашель, воспаление и поражение основных органов, затрудненное дыхание.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!