Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 76

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли.

Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 76, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Ранее сообщалось о 73 погибших и 961 пострадавшем.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 76 человек, пострадали 962, - говорится в сообщении.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

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