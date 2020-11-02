В Казахстане 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровели – 106 514 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.2 ноября 2020, 08:15
В Казахстане 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 46,
в городе Алматы - 6,
в Акмолинской области - 7,
в ВКО - 7,
в Карагандинской области - 21,
в Кызылординской области - 3,
в Павлодарской области - 24.
Всего в стране выздоровели – 106 514 человек от COVID-19.
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