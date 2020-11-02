Всего в стране выздоровели – 106 514 человек от COVID-19.

В Казахстане 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 46,

в городе Алматы - 6,

в Акмолинской области - 7,

в ВКО - 7,

в Карагандинской области - 21,

в Кызылординской области - 3,

в Павлодарской области - 24.

Всего в стране выздоровели – 106 514 человек от COVID-19.

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