В Канаде за ночь сгорели две церкви
Власти не исключают версию поджога.
Фото : КР2 ноября 2020, 08:37
Пожары произошли в двух церквях в ночь на воскресенье в городе Манси, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил телеканал СTV, власти не исключают версию поджога.
Возгорание в религиозных учреждениях, которые расположены в 7 км друг от друга, возникло с разницей в шесть часов.
Здания церквей при пожарах полностью выгорели. По данным полиции, пострадавших в результате происшествий нет.
По факту пожаров начато расследование.
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