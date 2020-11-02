В Канаде за ночь сгорели две церкви

Власти не исключают версию поджога.

Пожары произошли в двух церквях в ночь на воскресенье в городе Манси, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал СTV, власти не исключают версию поджога.

Возгорание в религиозных учреждениях, которые расположены в 7 км друг от друга, возникло с разницей в шесть часов.

Здания церквей при пожарах полностью выгорели. По данным полиции, пострадавших в результате происшествий нет.

По факту пожаров начато расследование.

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