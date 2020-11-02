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Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

Вероятность шторма 90-95%.

Фото : zakon.kz.2 ноября 2020, 08:57

В трех областях Казахстана с 21 ч. 1 ноября по 21 ч. 2 ноября 2020 г. объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

2 ноября в Северо-Казахстанской области ожидается гололед, местами туман.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Ночью возможен гололед.

В городе Кокшетау ночью ожидается туман и гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

2 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман и гололед.

Вероятность шторма 90-95%


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