Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

Вероятность шторма 90-95%.

В трех областях Казахстана с 21 ч. 1 ноября по 21 ч. 2 ноября 2020 г. объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

2 ноября в Северо-Казахстанской области ожидается гололед, местами туман.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Ночью возможен гололед. В городе Кокшетау ночью ожидается туман и гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

2 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман и гололед.

Вероятность шторма 90-95%

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