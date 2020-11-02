Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана
Вероятность шторма 90-95%.
Фото : zakon.kz.2 ноября 2020, 08:57
В трех областях Казахстана с 21 ч. 1 ноября по 21 ч. 2 ноября 2020 г. объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
2 ноября в Северо-Казахстанской области ожидается гололед, местами туман.
В Акмолинской области местами ожидается туман. Ночью возможен гололед.
В городе Кокшетау ночью ожидается туман и гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
2 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман и гололед.
Вероятность шторма 90-95%
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