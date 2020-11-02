Покушение на убийство произошло на зоне отдыха под Алматы

Неизвестные лица покушались на убийство с применением оружия.

На одной из зон отдыха в пос. Байсерке стреляли, передает zakon.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях. За кадром мужчина, судя по всему, звонит в полицию и сообщает, что на зоне в Байсерке стреляют из "калашей". Второй мужчина кричит конфликтующим, что тут у всех дети, просит успокоиться.

Данное преступление имело место 31 октября текущего года около 16.00 часов в одной из зон отдыха в поселке Байсерке Илийского района Алматинской области. В полицию поступила информация о том, что неизвестные лица покушались на убийство с применением оружия. В настоящий момент по данному факту начато досудебное расследование по статье покушения на убийство. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сетевое издание "zakon.kz" (@zakon.kz) 1 Ноя 2020 в 7:38 PST

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