Покушение на убийство произошло на зоне отдыха под Алматы
Неизвестные лица покушались на убийство с применением оружия.
Фото : azh.kz2 ноября 2020, 09:37
На одной из зон отдыха в пос. Байсерке стреляли, передает zakon.kz.
Видео инцидента появилось в соцсетях. За кадром мужчина, судя по всему, звонит в полицию и сообщает, что на зоне в Байсерке стреляют из "калашей". Второй мужчина кричит конфликтующим, что тут у всех дети, просит успокоиться.
Данное преступление имело место 31 октября текущего года около 16.00 часов в одной из зон отдыха в поселке Байсерке Илийского района Алматинской области. В полицию поступила информация о том, что неизвестные лица покушались на убийство с применением оружия. В настоящий момент по данному факту начато досудебное расследование по статье покушения на убийство. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.
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