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Нигматулин: Законопроекты по восстановлению экономического роста – в повестке дня Мажилиса

На пленарном заседании Палате предстоит назначить профильным комитетами сроки подготовки заключений по новым ратификационным законопроектам.

Фото : Пресс-служба Мажилиса2 ноября 2020, 10:40

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

В первом чтении депутаты обсудят проект законодательных поправок по вопросам восстановления экономического роста.

Законопроект направлен на совершенствование действующего законодательства и его принятие позволит стимулировать развитие сфер экономики, пострадавших от пандемии COVID-19.

В первом чтении депутатам предлагается рассмотреть и проект законодательных поправок относительно деятельности общественных советов.

Законопроектом предлагается сформировать оптимальную модель общественных советов, которая обеспечит их организационную эффективность, демократичность, гласность, прозрачность.

В проект повестки также включен ратификационный законопроект – Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС.

На пленарном заседании Палате предстоит назначить профильным комитетами сроки подготовки заключений по новым ратификационным законопроектам. Среди поступивших в Мажилис протоколы о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в связи с присоединением в нему Армении и Кыргызстана, а также в части формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.


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