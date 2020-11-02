Нигматулин: Законопроекты по восстановлению экономического роста – в повестке дня Мажилиса

На пленарном заседании Палате предстоит назначить профильным комитетами сроки подготовки заключений по новым ратификационным законопроектам.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

В первом чтении депутаты обсудят проект законодательных поправок по вопросам восстановления экономического роста.

Законопроект направлен на совершенствование действующего законодательства и его принятие позволит стимулировать развитие сфер экономики, пострадавших от пандемии COVID-19.

В первом чтении депутатам предлагается рассмотреть и проект законодательных поправок относительно деятельности общественных советов.

Законопроектом предлагается сформировать оптимальную модель общественных советов, которая обеспечит их организационную эффективность, демократичность, гласность, прозрачность.

В проект повестки также включен ратификационный законопроект – Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС.

На пленарном заседании Палате предстоит назначить профильным комитетами сроки подготовки заключений по новым ратификационным законопроектам. Среди поступивших в Мажилис протоколы о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в связи с присоединением в нему Армении и Кыргызстана, а также в части формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

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