Симптомы коронавируса, помимо кашля и температуры

Температура и кашель в топе симптомов.

Российские медики рассказали о симптомах коронавирусной инфекции, которые можно определить самостоятельно, передает zakon.kz.

Как пишет UFA1.ru, сатурацию (насыщение кислородом) можно определить пульсоксиметром, степень поражения легких - сделав КТ. Но есть симптомы, которые можно обнаружить у себя самостоятельно.

Температура

Минздрав РФ отмечает, что примерно у 50% болезнь протекает бессимптомно. У больных с симптомами в 80% случаях коронавирус схож с легкой форму ОРВИ. Самый главный симптом - повышение температуры тела. Это происходит у 90% случаев. Температура может помочь отличить коронавирус от гриппа. Для гриппа характерна очень высокая температура - 39–40 градусов, для коронавирусов (когда инфекция протекает в легкой форме) - в коридоре 37–38 градусов.

Терапевт Иван Скороходов, член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов. назвал один тревожный симптом коронавируса - долго не проходящая температура. Врач отметил, что при большинстве вирусных инфекций температура держится не долго - 3–5 дней максимум. При коронавирусе температурить можно неделю без какой-либо динамики.

Кашель

Он на втором месте по частоте проявления - 80% случаев. Обычно он сухой или с небольшим количеством мокроты.

В методичке Минздрава РФ указано, что также могут встречаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Они при начале заболевания могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела.

Спутанность сознания

Этот симптом проявляется в 9% случаев. Но определить его самостоятельно пациенту сложно. Спутанность сознания - это не только полная потеря связи с реальностью.

Мы задаем пациенту определенные вопросы: "Какой сегодня день?", "Как вас зовут?", "Где вы находитесь?" Если пациент дает логичные ответы, но не сразу, то есть он заторможен, - это уже нехороший симптом. Если пациент не отвечает, либо отвечает нелогичные вещи - это совсем плохо. Вообще доктор, общаясь с пациентом, сразу понимает: отвечает он нормально или невпопад. Сам человек может этого не заметить, но близкие безусловно это увидят, - рассказал говорит доктор Иван Скороходов.

Утомляемость

Повышенная утомляемость наблюдается в 40% случаях заболевания коронавирусом.

Об этом симптоме сообщала научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском Кабинете министров. В России Минздрав внес его в методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса.

Потеря обоняния

Насколько часто встречается этот симптом, в российской методичке точно не указывается. Но, по словам врача из Израиля Бориса Бриля, потеря обоняния наблюдается у 20% пациентов, к 60% из них оно возвращается в течение трех недель.

Имеется два варианта: первый вариант, когда это носит промежуточный характер и держится 3–7 дней. Но есть пациенты, у которых это задерживается приблизительно до двух месяцев, - говорит завкафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО "РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России", председатель российского респираторного общества Александр Чучалин.

Профессор Юрий Кротов отметил, что у пациентов с легкой формой коронавируса потерей обоняния иногда все и ограничивается. Но расслабляться здесь не стоит - нужно сразу обращаться к врачам.

Одышка

Она встречается в 30% случаев. Наиболее тяжелая одышка развивается к 6 - 8 дню с момента инфицирования. Одышка вместе с другими симптомами говорит о среднетяжелом течении болезни, при котором также наблюдается сатурация ниже нормы и изменения в легких.

Ощущение заложенности в грудной клетке

Чувство заложенности в грудной клетке возникает примерно в 20% случаев. Ощущается оно как несвобода, дискомфорт.

Люди в таком случае говорят: я не могу вздохнуть полной грудью, мне дышать несвободно. То есть это любой дискомфорт, неудовлетворенность вдохом, - объяснил Скороходов.

Миалгия

Миалгия встречается не так часто. Это боли в мышцах, которые бывают при интоксикациях на фоне вирусных инфекций. Миалгию люди знают под более простым словом "ломота": "Меня всего ломает", "Я разбитый".

Такого со мной не случалось за всю жизнь, и я запаниковала. Я не могла спать, сидеть, лежать - тело выкручивало в любых положениях. Это было едва выносимо, - рассказала пациентка из Екатеринбурга.

Кожные сыпи

Минздрав РФ кожные сыпи не относит к симптомам коронавируса, но отвел им отдельный пункт в методичке. Поражения кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции.

В других источниках симптомом коронавируса называют волдыри. Только не нужно их путать с последствиями ожогов. Волдырь - это возвышающееся над кожей отечное образование, оно, как правило, красное за счет расширения сосудов. Оно не требует дополнительного лечения.

Все сосудистые высыпания быстро появляются и быстро уходят, могут еще раз появиться. Самый яркий пример - это крапивница, - объяснил терапевт Скороходов.

Он говорит, что коронавирус, как и любой вирус, вызывает бурю в иммунной системе человека. Это приводит к появлению различных реакций. Они могут быть обычными сосудистыми, воспалительными или геморрагическими (похожими на синяки).

Это может быть при любой вирусной инфекции, которая поражает человека системно. Являются ли они для коронавируса теми самыми высыпаниями, которые мы и будем рассматривать как диагностический признак коронавируса? Да нет, конечно. Это нужно для понимания клинической картины, чтобы врач не искал какое-то еще заболевание, - говорит доктор.

В редких случаях у пациентов также могут наблюдаться головные боли (8%), кровохарканье (2–3%), диарея (3%), тошнота, рвота и учащенное сердцебиение, поэтому правильно будет обращать внимание и на эти симптомы.

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