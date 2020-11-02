Курс доллара открыл неделю новым ростом

Доллар подорожал еще на 1,63 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 434,29 тенге, поднявшись на 1,63 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 434,435,5 тенге, евро - 506-508 тенге, рос. рубль - 5,47-5,53 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов 2 ноября. Они упали сразу более чем на 3%.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,72%, составив $34,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились в цене на 3,29% — до $36,69 за баррель.

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