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Назарбаев постановил провести внеочередной съезд Nur Otan

Дата назначена на 25 ноября.

Фото : сайт Первого Президента РК2 ноября 2020, 11:26

Нурсултан Назарбаев созвал внеочередной съезд партии Nur Otan, передает zakon.kz.

Елбасы, Председатель партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении 25 ноября 2020 года внеочередного XX Съезда партии Nur Otan, - написал в твиттере первый зампред партии Бауыржан Байбек.

Ранее он сообщил, что 24 ноября Первый Президент РК созвал бюро политсовета Nur Otan.


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