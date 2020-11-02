Назарбаев постановил провести внеочередной съезд Nur Otan
Дата назначена на 25 ноября.
Фото : сайт Первого Президента РК2 ноября 2020, 11:26
Нурсултан Назарбаев созвал внеочередной съезд партии Nur Otan, передает zakon.kz.
Елбасы, Председатель партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении 25 ноября 2020 года внеочередного XX Съезда партии Nur Otan, - написал в твиттере первый зампред партии Бауыржан Байбек.
Ранее он сообщил, что 24 ноября Первый Президент РК созвал бюро политсовета Nur Otan.
Елбасы, Председатель партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении 25 ноября 2020 года внеочередного XX Съезда партии «Nur Otan».— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) November 2, 2020
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