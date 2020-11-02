Назарбаев постановил провести внеочередной съезд Nur Otan

Дата назначена на 25 ноября.

Нурсултан Назарбаев созвал внеочередной съезд партии Nur Otan, передает zakon.kz.

Елбасы, Председатель партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении 25 ноября 2020 года внеочередного XX Съезда партии Nur Otan, - написал в твиттере первый зампред партии Бауыржан Байбек.

Ранее он сообщил, что 24 ноября Первый Президент РК созвал бюро политсовета Nur Otan.

Елбасы, Председатель партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении 25 ноября 2020 года внеочередного XX Съезда партии «Nur Otan». — Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) November 2, 2020

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!