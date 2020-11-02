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Биошлам с НПЗ в реке встревожил жителей Атырау

На заводе произошел сбой в системе биоочистки.

Фото : Скриншот2 ноября 2020, 12:11

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) произошел сбой в режиме работы биологических очистных сооружений, сообщает zakon.kz.

В ТОО "АНПЗ" прокомментировали инцидент.

Сегодня, 1 ноября, произошел сбой в режиме работы биологических очистных сооружений, что стало причиной кратковременного проскока биологического шлама в канал нормативно-очищенных стоков. В настоящее время проводится наладка технологического режима, - отметили в отделе по связям с общественностью ТОО "АНПЗ".

Создана специальная комиссия по расследованию данной ситуации.

Для улучшения качества очистки сточных вод, завод в 2019 году начал проектные работы по реконструкции очистных сооружений, в настоящее время ведется подготовка площадей и закуп оборудования. Завершение проекта планируется в 2022 году, - добавили в ТОО "АНПЗ.

Видео появилось на странице iskeradam в Instagram.


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