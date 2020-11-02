В Казахстане в 2021 году объявят амнистию. Кого освободят из тюрем?

Всегда все амнистии включали уголовные правонарушения небольшой и средней тяжести и некоторые категории тяжких преступлений.

29 октября Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что к 30-летию независимости Казахстана в стране будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности. Корреспондент zakon.kz поговорил с адвокатом Айман Умаровой о том, кого могут освободить из мест лишения свободы в следующем году.

- Кого могут освободить из тюрем к 30-летию независимости?

- Я сам проект не видела, но стандартно все амнистии применялись к преступлениям небольшой и средней тяжести. Тяжким могли сократить сроки. Как правило, она не касалась терроризма, лиц, совершивших преступление против личности, против половой неприкосновенности. Сейчас, я думаю, Президент может сделать оговорку, связанную с коррупционными преступлениями, потому что ужесточается наказание.

До того момента, как будет объявлена амнистия, никто толком не знает, как она, в каком виде пройдет. Поэтому говорить, как именно, пока рано, тем не менее общие стандарты я вам объяснила. Всегда во все времена все амнистии включали уголовные правонарушения небольшой и средней тяжести и некоторые категории тяжких преступлений. И то, это включалось в одну амнистию, она называется золотая амнистия. Золотая, потому что включались тяжкие.

- В Казахстане была золотая амнистия?

- Была. Не помню какой год, но была. Но с оговорками и ограничениями. Когда говорят амнистия, это не обязательно, когда все идут домой. Это может для кого-то быть просто сокращение сроков. Допустим, ему сократили срок на столько-то, и если он отсидел, то вышел по сокращению срока.

- Как отбирают осужденных, которых надо освободить?

- Здесь так: если подошла амнистия, их должны освободить. То есть, вступила в силу амнистия, в течение шести месяцев они должны освободить всех. Это коснется всех дел, которые находятся в производстве. Например, в полиции идет дело средней тяжести. Оно должно направиться в суд, но оно может прекратиться до суда. То есть, оно не дойдет до суда, поскольку есть амнистия на категории средней тяжести. Это не постатейно, а по тяжести. Тяжесть и категория определяется в соответствии с нормами законодательства.

- А если человек уже осужден за преступление средней тяжести?

- Как правило, средняя тяжесть всегда подпадает. Например, он сидит, ему дали 3-4 года. И вот настала амнистия, тогда КУИС должен освободить его, потому что он подпадает под амнистию.

- Не будет ли после амнистии резкого роста преступности?

- Уровень преступности не связан с амнистией. Уровень преступности связан со многими факторами, в том числе экономическими факторами. Если грубо говорить, здесь два основных момента: первое – кто-то ворует от безысходности, когда нечего кушать, а кто-то от алчности это делает.

Почему растет численность уголовных правонарушений? Когда уровень жизни низкий, преступлений больше. Не стал бы он воровать, если бы он мог спокойно пойти поработать, а не в тюрьме отдыхать.

В Казахстане к преступлениям зачастую приводят в основном экономические вопросы, вопросы, связанные с проживанием, низкий уровень дохода.

Думаете, если он выходит, обратно в тюрьму хочет? Нет. Если у него есть работа, если у него есть условия, он вряд ли захочет снова попасть туда. А попадает он, потому что, мало того, что безработица, он еще и осужденный. Его тем более никто не берет.

- То есть, вероятность того, что половина или 30% амнистированных вернутся обратно в тюрьму, высокая?

- Если мы не будем поднимать уровень населения и будет безработица, вероятность будет большая.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!