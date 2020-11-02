Туман и гололед ожидаются в Казахстане
Прогноз погоды на три дня.
Фото : pixabay.com2 ноября 2020, 12:45
В ближайшие трое суток территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона из районов восточной Европы, сообщает zakon.kz.
С его приходом ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на востоке и юго-востоке. В начале периода на севере страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере и юге страны усилится ветер, в ночные и утренние часы местами ожидаются туман, гололед, - сообщи в РГП "Казгидромет".
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