В Караганде в парке "обезглавили велосипедиста"
Полиция ищет хулиганов.
Фото : кадр видео2 ноября 2020, 14:15
Полиция Караганды ищет хулиганов, разбивших фигуры, установленные в парке, передает zakon.kz.
Минувшей ночью в центральном парке культуры и отдыха в Караганде хулиганы разбили фигуры, установленные для красоты. Фигуре велосипедиста, который символизирует здоровый образ жизни, сломали железные прутья, которые держат голову. Опрокинули фигуры животных. А брусчатку сломали и куски выбросили в озеро. Зачем ломать красоту? Это разве весело? Снова шалости хулиганов будут устранять за счет налогоплательщиков. Если вы, хулиганы, это читаете, задумайтесь над своим образом жизни, - указано в подписи к видео, размещенном в паблике patriotkaragandy.
В полиции региона по данному факту сообщили, что инцидент зарегистрирован.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц, - сказано в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046224-90a8f758fd6ab7fd599222ac85b47cb8
Сейчас читают