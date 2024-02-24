Младенца бросили в мороз у подъезда в Караганде

Полиция ищет мать брошенного младенца в Караганде, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в Центр оперативного управления поступил звонок от мужчины. Он сообщил, что у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора Караганды лежит ребенок.

"Незамедлительно прибывшим нарядом полиции был найден и спасен от обморожения новорожденный мальчик. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мать ребенка. Мальчик передан врачам скорой помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

Похожая история произошла в сентябре 2023 года. В Актобе женщина оставила младенца в чайхане в районе центрального рынка.