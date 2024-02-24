Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Младенца бросили в мороз у подъезда в Караганде

Младенца боросили у подъезда в Караганде Фото: polisia.kz
Полиция ищет мать брошенного младенца в Караганде, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в Центр оперативного управления поступил звонок от мужчины. Он сообщил, что у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора Караганды лежит ребенок.

"Незамедлительно прибывшим нарядом полиции был найден и спасен от обморожения новорожденный мальчик. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мать ребенка. Мальчик передан врачам скорой помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

Похожая история произошла в сентябре 2023 года. В Актобе женщина оставила младенца в чайхане в районе центрального рынка. 

Читайте также

Уголовника из Таджикистана задержали в Усть-Каменогорске
Уголовника из Таджикистана задержали в Усть-Каменогорске
Мужчина облил себя бензином и пытался совершить самоподжог в акимате Атырау
Мужчина облил себя бензином и пытался совершить самоподжог в акимате Атырау
Юные домбристы покорили виртуозной игрой пассажиров поезда, следовавшего в Шымкент
Юные домбристы покорили виртуозной игрой пассажиров поезда, следовавшего в Шымкент
Диана Абдуллаева
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки в Алматинской области
Мощный поток реки с мутной водой обеспокоил жителей Каскелена
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, обращение, смена часового пояса, Казахстан
Минцифры выступило с важным обращением к казахстанцам из-за смены часового пояса
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: