Должны ли выплачивать дети долги родителей после их смерти?

Как правило, долги переходят по наследству и наследники должны отвечать по долгам наследодателя перед его кредиторами.

Должны ли несовершеннолетние дети наследовать долги своих родителей? Этот вопрос периодически будоражит казахстанцев, когда, например, выясняется, что банки предъявляют иски к несовершеннолетним детям с требованием погасить долг по кредиту за умершего родителя. Насколько это правомерно? На этот вопрос ответила адвокат Шолпан Исмаилова, передает zakon.kz.

Часто после смерти человека остается не только имущество, но и долги. Как правило, долги переходят по наследству и наследники должны отвечать по долгам наследодателя перед его кредиторами, независимо от того, по завещанию или по закону они получили это наследство.

В соответствии со статьей 1040 Гражданского кодекса РК в состав наследства входит принадлежащие наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью. То есть их исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо эти права (обязанности) иным образом неразрывно связаны с личностью должника, - пояснила юрист.

Вместе с тем она отметила, что наследники не должны платить за умершего родственника алименты, за вред, причиненный наследодателем жизни или здоровью третьих лиц.

В остальных случаях наследование осуществляется по правилам универсального правопреемства: наследники принимают обязательства в том виде, в каком обязательства находились на дату смерти.

Так, наследники отвечают по долгам наследодателя, к которым относятся долги по кредитам, займам, договорам о покупке какого-либо имущества и другие. При этом к долгам относятся суммы основного долга, а также проценты, пени, штрафы, начисленные на дату смерти наследодателя. Кредитору все равно, кто будет погашать кредитную задолженность вместо умершего заемщика, - рассказала Шолпан Исмаилова.

По ее словам, подтверждением этому является и судебная практика, поскольку кредитное обязательство не считается неразрывно связанным с личностью, то оно не может прекратиться в связи со смертью должника.

В соответствии со статьей 1081 Гражданского кодекса РК кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования, вытекающие из обязательств наследодателя, к исполнителю завещания (доверительному управляющему наследством) или к наследникам, отвечающим как солидарные должники в пределах стоимости имущества, перешедшего к каждому из наследников, - сказала адвокат.

Таким образом, наследники отвечают в пределах стоимости полученной доли в наследстве. При этом наследник отвечает по долгам наследодателя только в том случае, если он принял наследство.

При этом фактическое принятие наследства выражается в том, что человек от него не отказывается. Он вступает во владение или управление имуществом, принимает меры по его сохранению и защите от посягательств или притязаний других лиц, несет расходы на его содержание, оплачивает долги умершего человека либо получает от третьих лиц причитающиеся ему денежные средства.

В случае совершения указанных действий гражданин может быть признан фактически принявшим наследство, и на него могут быть возложены обязанности по исполнению обязательств перед кредиторами наследодателя, - подчеркнула Исмаилова.

Она отметила, что в случаях, когда завещание составляется в пользу несовершеннолетних (детей или внуков), или несовершеннолетние лица становятся наследниками по закону, они точно так же вместе с имуществом получают в наследство и долги умершего наследодателя.

Наследство от имени несовершеннолетнего принимают его законные представители: родители, опекуны, попечители. за детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии наследства подаётся законными представителями. Если возраст наследника 14-18 лет, то он действует при подаче заявления о принятии наследства сам, но с согласия родителей, опекунов или попечителей. Погашение задолженности наследодателя в данном случае осуществляется законными представителями несовершеннолетних, - резюмировала юрист.

Однако если несовершеннолетний решит отказаться от наследства, то это сделать он сможет только с официального разрешения органов попечительства.

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