Наследуются ли долги по алиментам

Переходит ли по наследству задолженность наследодателя по алиментам и по уплате неустойки? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

Согласно Гражданскому кодексу, в состав наследства не входят права и обязанности, вытекающие из алиментных обязательств.

Вместе с тем в законе "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" предусмотрено прекращение исполнительного производства после смерти гражданина, являвшегося взыскателем или должником, установленные решением требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику умершего лица.

"Таким образом, в случае смерти должника, алиментные платежи по наследству не переходят и исполнительное производство прекращается", - резюмировали в Минюсте.

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