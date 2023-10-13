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Наследуются ли долги по алиментам

Наследуются ли долги по алиментам Фото: Zakon.kz
Переходит ли по наследству задолженность наследодателя по алиментам и по уплате неустойки? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

Согласно Гражданскому кодексу, в состав наследства не входят права и обязанности, вытекающие из алиментных обязательств.

Вместе с тем в законе "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" предусмотрено прекращение исполнительного производства после смерти гражданина, являвшегося взыскателем или должником, установленные решением требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику умершего лица.

"Таким образом, в случае смерти должника, алиментные платежи по наследству не переходят и исполнительное производство прекращается", - резюмировали в Минюсте. 

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