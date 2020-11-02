Их вина в суде не подтвердилась.

Суд оправдал "черных" трансплантологов. Бывшего главу городской клинической больницы №1 Шымкента Абылая Донбая освободили из-под стражи в зале суда, а вот врачу-трансплантологу Гани Куттымуратову придется еще немного посидеть. Но за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, сообщает корреспондент zakon.kz.

Летом 2019 года полицейские сообщили, что раскрыли преступление транснациональной ОПГ, которая занималась незаконной пересадкой органов с живых доноров. По версии следствия, в Казахстан привозили доноров и реципиентов из разных стран и делали операции по пересадке. Доноры продавали польской компании MedLead свои органы за 10-15 тысяч долларов, а реципиенты покупали их за 150 тысяч долларов.

Сегодня председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана Адильхан Шайхисламов поставил точку в этом деле.

Судья разъяснил, что в основу приговора были положены не только показания подсудимых, но и свидетелей и исследованные объективные доказательства по делу.

Органы уголовного расследования обвиняли Тайсалову в руководстве, а Куттымуратова и Донбая в участии в транснациональной преступной группе. Вина Тайсаловой, Куттымуратова и Донбая в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 264 УК (руководстве и участии в транснациональной преступной группе), судом не подтвердилась.

В ходе судебного заседания, а также в ходе следствия Тайсалова, Куттымуратов и Донбай вину не признавали. Органы уголовного расследования не представили убедительных доказательств, в связи с чем по ст. 264 УК РК они были оправданы судом. Предъявленные обвинения к Куттымуратову и Донбаю по ст. 116 ч.3 (незаконное изъятие органов), ст. 385 ч.3 (использование поддельных документов) также не нашли своего подтверждения и они были оправданы.

Тайсалова была признана виновной в пособничестве совершения сделок в отношении органов живого лица в отношении 2-х и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, то есть по ст.28 ч.5., ст. 116 ч.3,2 УК, а также использование заведомо ложных документов ст.385 ч.3. Эти обвинения нашли свое подтверждение. Причастность Тайсаловой подтвердились показаниями свидетелей, доноров, материалами уголовного дела.

Куттымуратов был признан виновным по ст.317, часть 5 – "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если это деяние повлекло заражение другого лица ВИЧ". На основании показаний свидетелей, заключений экспертов и другими материалами уголовного дела.

С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств Куттымуратову назначено наказание предусмотренное санкцией закона. Назначение более мягкого наказания Тайсаловой и Куттымуратову суд не усмотрел, - разъяснил свое решений Шайхисламов.

В итоге Тайсалову приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием ее в учреждении средней безопасности. Считать ее время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу будут с 20 апреля 2019 года из расчета 1 день за 1,5 дня отбывания наказания.

Гани Куттымуратову назначили наказания в виде 2,6 лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в медучреждениях на 2 года. Отбывать наказание он должен в учреждении средней безопасности. В срок отбывания наказания ему зачтут время содержания под стражей с 1 мая 2019 года из расчета 1 день за 1,5 дня отбывания наказания.

А Абылай Донбай был признан невиновным, оправдан и немедленно освобожден из под стражи.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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