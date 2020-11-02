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В Нур-Султане и трех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В столице ожидается гололед.

Фото : Pixabay2 ноября 2020, 18:23

РГП "Казгидромет" на 3 ноября объявил штормовое предупреждение в Нур-Султане, Акмолинской, Карагандинской областях, передает zakon.kz.

В столице прогнозируют гололед, в Акмолинской области - туман и гололед, в Мангистауской и Карагандинской областях - туман.


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