В Нур-Султане и трех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
В столице ожидается гололед.
Фото : Pixabay2 ноября 2020, 18:23
РГП "Казгидромет" на 3 ноября объявил штормовое предупреждение в Нур-Султане, Акмолинской, Карагандинской областях, передает zakon.kz.
В столице прогнозируют гололед, в Акмолинской области - туман и гололед, в Мангистауской и Карагандинской областях - туман.
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