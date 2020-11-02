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Jýsan Bank и акционер АТФБанка достигли предварительного соглашения о покупке АТФБанка

В ходе преобразований, все сервисы АТФБанка продолжат работу в стандартном режиме, что сохранит и обеспечит для его клиентов доступ к действующим услугам АТФБанка в полном объеме.

Фото : Kursiv.kz2 ноября 2020, 18:50

2 ноября 2020 г., Алматы. – Jýsan Bank и акционер АТФБанка Г.Есенов достигли предварительного соглашения о покупке Jýsan банком 99,76% акций АТФБанка, передает zakon.kz.

В рамках подписанного соглашения, в ноябре 2020г. стороны намерены заключить договор купли-продажи акций АТФБанка. После подписания договора купли-продажи, а также его одобрения Агентством РК по регулированию и развитию финансовых рынков (АРРФР), действующий акционер АТФБанка приобретет акции Jýsan банка в рамках дополнительной эмиссии Jýsan Bank.

В ходе преобразований, все сервисы АТФБанка продолжат работу в стандартном режиме, что сохранит и обеспечит для его клиентов доступ к действующим услугам АТФБанка в полном объеме.

Jýsan Bank является дочерней организацией инвестиционной компании First Heartland Securities. Jýsan Bank, помимо широкой линейки традиционных банковских сервисов, развивает собственную экосистему, объединяющую продукты и услуги компаний финансовой группы Jýsan: брокерские услуги Jýsan Invest и услуги страхования Jýsan Garant.

АТФБанк входит в число крупнейших банков Казахстана. На протяжении своей 25-летней истории АТФБанк развивает универсальный профиль, оказывая полный спектр банковских услуг для клиентов Private Banking и корпоративного сектора по всему Казахстану.


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