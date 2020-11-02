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Токаев подписал поправки в закон, касающиеся фонограмм на концертах

Текст закона публикуется в печати.

Фото : Акорда2 ноября 2020, 19:54

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы о культуре, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства подписал документ, называющийся "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры".

Ранее сообщалось, что Минкульт попросит обязать исполнителей предупреждать посетителей концертов о использовании фонограммы.


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