Токаев подписал поправки в закон, касающиеся фонограмм на концертах
Текст закона публикуется в печати.
Фото : Акорда2 ноября 2020, 19:54
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы о культуре, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства подписал документ, называющийся "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры".
Ранее сообщалось, что Минкульт попросит обязать исполнителей предупреждать посетителей концертов о использовании фонограммы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5046272-95425b305e6883a5add5b889deaa5b0e
Сейчас читают