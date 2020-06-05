Казахстанских слушателей будут предупреждать о фонограмме на концерте

Министерством культуры вносятся изменения в закон.

Казахстанских зрителей хотят предупреждать о концертах, в которых используется фонограмма. О возможности введения такой нормы рассказала на брифинге в СЦК глава Минкультуры Казахстана, сообщает zakon.kz.

В последнее время в казахстанском обществе возникают серьезные дискуссии вокруг сегодняшнего состояния отечественной эстрады. При этом актуальным является вопрос использования фонограммы. В ее использовании есть, как плюсы, так и минусы. Сама тема вызвала шквал комментариев в соцсетях и большой общественный резонанс.

Поэтому, в целях решения данного вопроса Министерством вносятся изменения в закон о культуре РК. Сейчас этот закон находится в Мажилисе.

В правительственном варианте нашего закона был вопрос об использовании плюсовых голосовых фонограмм на открытых площадках за исключением записи на телевидении или радио. Каждый законопроект согласование с заинтересованными государственными органами, а также НПП "Атамекен". Сказано, что эти нормы ужесточены в сторону субъектов бизнеса, которые работают на отечественной эстраде. Поэтому, сегодня законопроектом мы предлагаем норму о заблаговременном информировании аудитории об использовании фонограмм. В процессе работы с депутатами Мажилиса в рабочих группах на сегодня снова поднимается вопрос о закономерности использования фонограмм во время концертных исполнений. Поэтому, я могу сказать, что это действительно очень серьезный вопрос. Мы должны рассмотреть его с разных сторон, - считает министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

По ее словам, ни о каких ужесточениях по отношению к работникам эстрады речь не идет. Но надо и учитывать интересы слушателей. Их надо честно информировать если фонограмма все же используется.

От этого будет зависит и стоимости билета. Да и захочет ли зритель прийти на концерт, который исполняется под фонограмму.

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