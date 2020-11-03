В центре Вены произошел теракт

Джихадисты заявили о причастности к атаке.

Полиция Вены заявила о нападении террористов сразу в шести местах города, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент, по информации правоохранителей, подтверждено, что стрельба началась с выстрелов у синагоги на Зайтенштеттенгассе. Всего совершено шесть нападений. Известно об одном погибшем и нескольких раненых (в том числе одном офицере полиции). Один подозреваемый застрелен сотрудниками полиции.

В настоящий момент я могу подтвердить, что мы исходим из очевидного террористического нападения. Первым местом нападения была улица Сейтенштеттенгасе. Нападение продолжается, в Вене проводится крупная операция спецназа,— сказал глава МВД Австрии Карл Нехаммер в эфире ORF.

Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщает, что джихадисты заявили о причастности к атаке.

Отмечается, что произошедшее стало "частью счета" за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

В соцсетях появились видеозаписи, на которых запечатлен момент нападения террористов.

На одном из роликов видно, как мужчина в белой одежде бежит по улице, ведя стрельбу из автомата. На другой записи заснята перестрелка с участием полиции. Еще на одном видео запечатлены убегающие по улице люди. На других роликах снят отряд спецназа.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!