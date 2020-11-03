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В Казахстане изменились правила перевозки опасных грузов

Поправки в Правила перевозки опасных грузов вступают в силу 16 ноября текущего года.

Фото : gruz0perevozki3 ноября 2020, 08:39

В Казахстане внесены изменения в Правила перевозок опасных грузов, сообщает zakon.kz.

Комитет транспорта во исполнение требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), а также в части полного перехода к требованиям ДОПОГ, сообщает следующее.

Приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № 530 в Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан внесены поправки касательно утверждения образца таблички "Опасный груз", обновления перечня опасных грузов допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан, утверждения образца свидетельства о допуске водителя к перевозке опасного груза по территории Республики Казахстан, согласно форме утвержденному в ДОПОГ.

"В целях осуществления безопасных перевозок и соблюдения требований законодательства в сфере перевозки опасных грузов просим перевозчиков ознакомиться с данными поправками для дальнейшего использования в работе", - говорится в сообщении.

Поправки в Правила перевозки опасных грузов вступают в силу 16 ноября текущего года.


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