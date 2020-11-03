В СКО 57-летний рыбак утонул на глазах у внука

Ребенок, оставшийся на суше, позвал на помощь взрослых.

В Северо-Казахстанской области во время рыбалки утонул 57-летний мужчина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24

ЧП произошло на озере Чистое, что недалеко от села Новомихайловки Мамлютского района.

Известно, что житель Петропавловска приехал на водоем вместе с внуком, учеником пятого класса. Выписал путевой лист, ознакомился с правилами безопасности и даже показал спасательный жилет.

Примерно в семь вечера он отплыл от берега на лодке, но так и не вернулся. Ребенок, оставшийся на суше, позвал на помощь взрослых.

Нашли лодку, лодка была неперевернутая, но самого гражданина, который занимался рыбной ловлей, его нет. После того, как тело будет найдено, извлечено, будут выяснены обстоятельства, имелись ли факты распития спиртных напитков, назначат судебно-медицинскую экспертизу, возможно, с сердцем что-то случилось, - рассказал заместитель начальника ДЧС СКО Игорь Жуков.

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