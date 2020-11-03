Онлайн-выставка в честь юбилея писателя Александра Куприна начала свою работу

Все желающие могут посетить выставку бесплатно до 31 декабря.

1 ноября 2020 года остоялось открытие онлайн-выставки "Гранатовый браслет", посвященной 150-летияю со дня рождения знаменитого русского писателя Александра Ивановича Куприна.

Александр Куприн – автор множества рассказов, повестей, очерков, фельетонов и т.д. Одно, пожалуй, из самых известных его произведений – повесть "Гранатовый браслет", написанная в начале ХХ века и повествующая о вечных, надвременных ценностях.

Другие его повести, такие как Олеся", "Молох", рассказы "Белый пудель", "Суламифь", тоже известны читателям во всем мире.

На выставке представлены экспонаты, свидетельствующие о многогранности самобытного дарования большого писателя, сложных путях его творческой эволюции, в том числе фотоматериалы конца XIX – первой трети XX века, прижизненные издания его произведений.

Выставка разработана Московским государственным университетом технологий и управления им. К.Г. Разумовского при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Все желающие могут посетить онлайн-выставку бесплатно до 31 декабря 2020 г.

Выставка проходит на сайте.

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