Казахстан ужесточит карантинные ограничения на границе

Состоялось заседание МВК.

2 ноября под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, передает zakon.kz.

О санитарно-эпидемиологической ситуации и готовности ко второй волне COVID-19 доложил министр здравоохранения Алексей Цой, работе по мониторингу ценовой политики средств индивидуальной защиты — председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, контроле за соблюдением санитарных требований — министр внутренних дел Ералн Тургумбаев. Также о ситуации в регионах доложили акимы Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

По состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости в большинстве регионов страны. С 5 по 18 октября в стране выявлено 1272 заболевших, с 19 октября по 1 ноября — 3352 человек. За сутки заболело 442 человека. Темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности — 1,4.

Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные — на 18%.

Наибольший рост заболеваемости за месяц отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях.

Глава Правительства поручил повысить эффективность деятельности мониторинговых групп по контролю за соблюдением субъектами бизнеса и населением ограничительных мер и карантинного режима. Премьер-Министр отметил, что все регионы выполнили поставленную задачу по доведению стабфондов до нормативов Минздрава.

Глава Правительства поручил продолжить комплектование поликлиник, стационаров, служб скорой помощи необходимым оборудованием. Министерствам цифровизации и здравоохранения дано поручение ускорить разработку и внедрение программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения санитарных требований, Министерству индустрии — ускорить поставку рентгенаппаратов, автомашин скорой помощи в регионы, акиматам — ускорить их принятие.

МВК приняла ряд решений:

I. Внесение изменений в порядок пересечения государственной границы для: иностранцев, имеющих вид на жительство на территории РК, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан РК. Указанная категория лиц может пересекать госграницу РК не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток).

II. По безвизовому режиму

Продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 г. приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии.

III. По авиарейсам с Турцией

Сократить с 9 ноября т. г. количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.

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