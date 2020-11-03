На лыжах по песку и дюнам: эпичные кадры с чемпионкой мира

На данный момент этапы Кубка мира и чемпионат мира запланированы на те даты, которые утвердили.

Палящее солнце, зной, песчаная пустыня, экстремальный спуск... Именно такими словами хочется описать эту серию фотографий. На самом деле, все было совсем недавно, жара давно отступила, но меньше адреналина от этого не стало. Zakon.kz предлагает посмотреть завораживающую серию фотографий с участием чемпионки мира и бронзового призера Олимпиады-2018 по фристайлу-могулу казахстанки Юлии Галышевой, которая впервые для тренировки выбрала не снег и водные трамплины, а песчаные дюны.

Найти подходящие для экстремального спуска по песку условия казахстанская могулистка смогла в национальном парке Алтын-Эмель в Алматинской области.

Она прокатилась по песчаным склонам на лыжах.

Именно в такой спортивной экипировке Галышева выступает на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх, где одерживает яркие победы.

Катание на лыжах по песку - у некоторых в голове такое не укладывается! Но, я очень рада, что мы сделали это! Впечатления от фотосессии на Алтын-Эмеле останутся надолго, как и песок, который пока не получается до конца вытряхнуть и простирать из вещей (улыбается), – поделилась Юлия Галышева.

На данный момент этапы Кубка мира и чемпионат мира запланированы на те даты, которые утвердили.

Осталось только туда попасть (смеется). Так как я не стояла на лыжах с 1 марта, мне бы хотелось немного потренироваться до этапов Кубка мира и проверить свое колено, - отметила Юлия Галышева.

Первый этап Кубка мира по могулу запланирован на 4-5 декабря 2020 года. Он пройдет в финской Руке. Финал Кубка мира по планам должен пройти в Алматы в марте 2021 года.

Фото - Виктор Магдеев

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!