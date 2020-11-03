Как улучшить семейную жизнь

Секрет весьма прост.

Заведите совместное хобби, и вы заметите перемены к лучшему. Это может показаться нереальным, но вы действительно можете изменить свою семейную жизнь, уделяя этому по 20 минут в неделю.

Читайте вместе в одно и то же время в течение 20 минут.

Вскоре вы заметите, что стали больше читать, вести более интересные беседы, чаще общаться друг с другом, а ваши взаимоотношения значительно улучшились.

Вот несколько простых советов, которые помогут вам уже сегодня приступить к изменению своей семейной жизни.

- Помните: принимать участие в совместном чтении должна вся семья. Если у вас есть дети, читать с ними должны оба супруга, а не кто-то один в порядке очереди. Иначе ничего не получится.

- Выделите для этого специальное время. Например, после ужина, когда собирается вся семья.

- Объясните домочадцам, что вы планируете новое занимательное семейное мероприятие и что каждый из них играет в нем первостепенную роль. Скажите им, что это сделает их умнее, сильнее и интереснее.

- Придумайте этому мероприятию необычное запоминающееся название.

- Перед чтением обязательно отключите все девайсы, чтобы вам никто не мог помешать.

- Попросите членов семьи выбрать для себя книгу, журнал или газету. Позаботьтесь заранее, чтобы рядом был внушительный выбор источников чтения.

- Поставьте таймер на 20 минут и читайте, читайте, читайте!

- Спустя 20 минут поделитесь друг с другом впечатлениями о прочитанном.

Большинство современных людей читают книги на электронных устройствах. Если дети хотят читать на планшете или телефоне, убедитесь, что они не играют на них втайне от вас.

- Читать веселее, если рядом будет что-нибудь вкусненькое. Заранее приготовьте полезный перекус для всей семьи.

- Определитесь, в какой день и в какое время вы будете проводить совместное чтение. Так вы выработаете еще одну полезную привычку.

Вы удивитесь, как скоро дети начнут интересоваться, когда же вы будете читать вместе снова. Незаметно 20 минут могут перерасти в 30 или 45. При желании можете уделять время этому занятию ежедневно, а не раз в неделю.

Источник: Lifehacker

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