Вечер прошел без зрителей.

В Атырау состоялся вечер профессионального бокса, посвященный 175-летию Абая Кунанбаева, с участием зарубежных и казахстанских боксеров, передает zakon.kz.

По информации службы коммуникаций Атырауской области, спортивное мероприятие прошло при поддержке акимата Атырауской области и организовано промоутерской компанией "SULEIMEN Promotions".

Вечер профессионального бокса, состоящий из 5 боев, прошел без зрителей в соответствии с санитарными нормами и транслировался в прямом эфире на телеканале "ХАБАР".

Соперником 22-летнего Бекзата Нурдаулетова из Казахстана стал 28-летний Ибрахим Маокала из Танзании. Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился нокаутом во втором раунде.

Таким образом, казахстанский боксер Бекзат Нурдаулетов успешно дебютировал в профессиональном боксе. А Данила Семенов нокаутировал своего танзанийского оппонента Муссу Аджибу в четвертом раунде техническим нокаутом. Этот поединок в супертяжелом весе изначально планировался на шесть раундов.

Третий бой был между казахстанцем Евгением Павловым и опытным Гудлаком Мрема из Танзании. Этот бой во втором легком весе завершился во втором раунде. Евгений Павлов нокаутировал соперника, тем самым одержав победу. Свой первый бой в профессиональном боксе Абылайхан Жусупов провел с Мешаком Мванкемва из Танзании. Поединок в первом среднем весе длился шесть раундов, и судьи решили, что поединок завершился победой Жусупова. Главный поединок развернулся между казахстанским боксером Беком Нурмаганбетом и танзанийцем Абдалой Пази.

Поединок в полусреднем весе длился шесть раундов и завершился победой Нурмаганбета. Стоит отметить, что три казахстанских спортсмена провели свои первые поединки в профессиональном боксе. Это Данила Семенов, Абылайхан Жусупов, Бекзат Нурдаулетов.

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