10 декабря во Дворце спорта им. Балуана Шолака в Алматы прошел вечер профессионального бокса. Главным противостоянием вечера был бой 32-летнего Жанкоша Турарова (27-0, 20 КО до начала боя) и 38-летнего японца Акихиро Кондо (37-11-2, 21 КО до начала боя).

На кону было сразу два титула. Во-первых, Турарову предстояло защитить чемпионский пояс по версии IBO с суперлегком весе, во-вторых, на кону стоял титул WBA Gold.

С огромным интересом ожидались и другие бои главного карда. Елшат Нигметулла встретился с индийским боксером Сандипом Кумаром, а соперником Елхана Табынбаева стал спортсмен из Бразилии Жилсон да Силва младший.

Фото: Parimatch

Звезда женского бокса и амбассадор Parimatch Балауса Муздиман (2-0, 1 КО) готовилась ко встрече с египтянкой Мариам Габер (3-0, 2 КО), которая ранее ни разу не боксировала вне родины.

Еще за день до боя Балауса излучала уверенность в себе:

"Мариям – отличный противник для меня. Она еще ни разу не проигрывала. Завтра я надеюсь продемонстрировать все свои навыки и сделать все, чтобы ее статистика выглядела как "3-1", – сказала она.

Все поединки на турнире завершились в пользу казахстанских боксеров. Нигметулла отправил Кумара в технический нокаут во втором раунде, Табынбаев справился с бразильцем еще в первом.

Фото: Parimatch

Фото: Parimatch

Боя Балаусы Муздиман публика ожидала с огромным интересом, скандируя ее имя. Соперница из Египта раззадорила казахстанскую спортсменку – уж очень долго она выходила на ринг. В итоге все закончилось техническим нокаутом в третьем раунде.

Фото: Parimatch

Победа в основном поединке осталась за Жанкошем Тураровым. Бой был равным: соперники продержались на ринге все 12 раундов. Тураров технично работал по корпусу Кондо, провел два апперкота.

Под конец стало ясно, что задача японца – продержаться до гонга. Этой цели он достиг, но вопроса о победителе не стояло: единоличным решением судей (118-110, 120-108 и 118-110) триумфатором был объявлен Жанкош Тураров.