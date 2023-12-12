В Алматы прошел вечер профессионального бокса
На кону было сразу два титула. Во-первых, Турарову предстояло защитить чемпионский пояс по версии IBO с суперлегком весе, во-вторых, на кону стоял титул WBA Gold.
С огромным интересом ожидались и другие бои главного карда. Елшат Нигметулла встретился с индийским боксером Сандипом Кумаром, а соперником Елхана Табынбаева стал спортсмен из Бразилии Жилсон да Силва младший.
Фото: Parimatch
Звезда женского бокса и амбассадор Parimatch Балауса Муздиман (2-0, 1 КО) готовилась ко встрече с египтянкой Мариам Габер (3-0, 2 КО), которая ранее ни разу не боксировала вне родины.
Еще за день до боя Балауса излучала уверенность в себе:
"Мариям – отличный противник для меня. Она еще ни разу не проигрывала. Завтра я надеюсь продемонстрировать все свои навыки и сделать все, чтобы ее статистика выглядела как "3-1", – сказала она.
Все поединки на турнире завершились в пользу казахстанских боксеров. Нигметулла отправил Кумара в технический нокаут во втором раунде, Табынбаев справился с бразильцем еще в первом.
Фото: Parimatch
Фото: Parimatch
Боя Балаусы Муздиман публика ожидала с огромным интересом, скандируя ее имя. Соперница из Египта раззадорила казахстанскую спортсменку – уж очень долго она выходила на ринг. В итоге все закончилось техническим нокаутом в третьем раунде.
Фото: Parimatch
Победа в основном поединке осталась за Жанкошем Тураровым. Бой был равным: соперники продержались на ринге все 12 раундов. Тураров технично работал по корпусу Кондо, провел два апперкота.
Под конец стало ясно, что задача японца – продержаться до гонга. Этой цели он достиг, но вопроса о победителе не стояло: единоличным решением судей (118-110, 120-108 и 118-110) триумфатором был объявлен Жанкош Тураров.